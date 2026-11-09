Acinque, utile di gruppo a 18,4 milioni e investimenti per 52,1 milioni al 30 settembre 2026

Conferma aspettative di risultato positive per l'esercizio in corso

(Teleborsa) - Acinque ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con ricavi delle vendite consolidate e altri ricavi pari a 438,2 milioni di euro, in lieve incremento rispetto al corrispondente periodo del 2025 (433,8 milioni di euro). Una dinamica che riflette l'aumento dei prezzi delle commodities nonostante la flessione dei volumi registrata nell'Area Operativa Vendita, sottoposta a forti pressioni competitive.



Sono inoltre state registrate partite one-off principalmente riferite alla fatturazione di partite pregresse in ambito idrico e al riconoscimento di valori pregressi in ambito teleriscaldamento per complessivi 2,8 milioni di euro.



La gestione operativa consolidata evidenzia un Ebitda pari a 77,5 milioni, in leggero incremento rispetto al 2025 (76,7 milioni di euro), mentre il margine operativo netto si è attestato a 32,8 milioni di euro, in lieve riduzione rispetto ai 34,0 milioni di euro del 2025.



Il risultato netto del Gruppo, al netto della quota di utile degli azionisti di minoranza, è stato positivo per 18,4 milioni di euro, in leggero incremento rispetto al corrispondente periodo 2025 (18,0 milioni di euro).



Gli investimenti

Gli investimenti del Gruppo, complessivamente realizzati al 30 settembre 2026, sono pari a 52,1 milioni di euro, in incremento rispetto al corrispondente periodo del 2025 (37,1 milioni di euro, al netto di contributi pubblici ricevuti per complessivi 4 milioni di euro), e di questi il 66% è ammissibile ai sensi della Tassonomia UE (Regolamento UE 2020/852).



La situazione patrimoniale

Al 30 settembre 2026 l'Indebitamento Finanziario Netto risulta pari a 176,4 milioni di euro (170,3 milioni di euro al 31 dicembre 2025). Con riferimento ai principali indici finanziari, il rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto e Patrimonio Netto (leverage) è pari a 0,34 (0,33 al 31 dicembre 2025). Il rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto ed EBITDA è pari a 1,79 (1,74 al 31 dicembre 2025),

indici che confermano la solidità finanziaria del Gruppo.



Le prospettive

Alla luce delle informazioni disponibili alla data del 30 settembre 2026 e pur in un contesto caratterizzato da persistenti elementi di incertezza, il Gruppo conferma aspettative di risultato positive per l'esercizio in corso, e prosegue nel percorso di sviluppo industriale e di investimento previsto dal Piano Strategico, mantenendo al contempo un profilo di equilibrio economico-finanziario coerente con gli obiettivi di crescita sostenibile.

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