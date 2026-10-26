Italian Insurtech Summit 2026: nuove frontiere della protezione assicurativa

Il 19 e 20 novembre a Milano la settima edizione dell’evento

(Teleborsa) - Torna a Milano il più grande evento italiano dedicato all’innovazione del settore assicurativo. Il 19 e 20 novembre, presso il Milano LUISS Hub, si terrà la settima edizione dell'Italian Insurtech Summit, l’evento organizzato da Italian Insurtech Association (IIA) che riunisce i protagonisti dell’intera filiera assicurativa e dell’innovazione tecnologica per confrontarsi sulle sfide e sulle opportunità di trasformazione del settore.



Due giornate che vedranno una forte partecipazione istituzionale, con Layla Pavone, Responsabile Coordinamento Board Innovazione Tecnologica e Trasformazione Digitale del Comune di Milano, Giovanni Liverani, Presidente di ANIA, Umberto Guidoni, Segretario Generale di ANIA, il Dr.Fausto Parente, Former Executive director, EIOPA & Head of International Relation and Studies Dpt di IVASS e la presenza di importanti realtà assicurative e tecnologiche, tra cui Gruppo Generali, AXA Italia, Zurich Italia, REVO Insurance e Prima.it, con Visa tra i principali sponsor.



Con il claim "Protection Highways", l’edizione 2026 dell’Insurtech Summit introduce un nuovo format, che supera la tradizionale suddivisione per rami assicurativi per adottare una lettura trasversale delle trasformazioni del settore. Il programma sarà articolato attorno ai principali trend che stanno ridefinendo l'industria assicurativa: dall'evoluzione della relazione con i clienti ai nuovi modelli distributivi, dall'applicazione dell'Intelligenza Artificiale alla prevenzione dei rischi e allo sviluppo di nuovi ecosistemi di protezione. Un confronto che coinvolgerà i principali operatori del settore assicurativo e tecnologico, tra cui Allianz Italia, Unipol Assicurazioni, Salesforce, e sarà arricchito dalla presentazione di quattro ricerche realizzate con EY, Gartner, Capgemini e Join Business Solution, dedicate all'evoluzione della catena del valore assicurativa, dell'Health Insurance, dell'Open & Embedded Insurance e del rapporto tra consumatori e Intelligenza Artificiale.



"L'Italian Insurtech Summit si conferma il più grande appuntamento italiano dedicato all'innovazione assicurativa e un momento di confronto fondamentale per accompagnare l'evoluzione del nostro settore", dichiara Simone Ranucci Brandimarte, Presidente di Italian Insurtech Association. "Quest'anno abbiamo scelto di evolvere ulteriormente il format, mettendo al centro non soltanto le tecnologie e i nuovi modelli di business, ma soprattutto il modo in cui questi stanno trasformando il ruolo dell'assicurazione nella vita di persone e imprese. La sfida per l'industria è passare da una logica prevalentemente orientata al risarcimento a un modello capace di riconoscere e anticipare i rischi, attraverso una maggiore integrazione tra compagnie, intermediari e operatori tecnologici. Le quattro ricerche che presenteremo al Summit contribuiranno ad approfondire queste trasformazioni e a individuare le priorità di sviluppo del mercato nei prossimi anni".

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