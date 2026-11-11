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Londra: si muove a passi da gigante Spirax-Sarco Engineering

Migliori e peggiori, In breve
Londra: si muove a passi da gigante Spirax-Sarco Engineering
Brilla la società di ingegneria industriale inglese, che passa di mano con un aumento del 3,94%.
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