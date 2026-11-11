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Londra: amplia l'ascesa Spirax-Sarco Engineering

Migliori e peggiori
Londra: amplia l'ascesa Spirax-Sarco Engineering
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società di ingegneria industriale inglese, che mostra una salita bruciante del 3,94% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Spirax-Sarco Engineering mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,34%, rispetto a +1,66% del principale indice della Borsa di Londra).


La tendenza di breve di Spirax-Sarco Engineering moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 77,37 sterline e supporto a 74,77. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 79,97.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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