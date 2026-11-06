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New York: si muove a passi da gigante NRG Energy

Migliori e peggiori, In breve
New York: si muove a passi da gigante NRG Energy
Ottima performance per il produttore e distributore di energia elettrica, che scambia in rialzo del 10,23%.
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