Madrid: risultato positivo per Repsol

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,81%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell' utility spagnola , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario di Repsol si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 28,94 Euro. Prima resistenza a 29,36. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 28,68.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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