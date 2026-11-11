Manovra, Istat: PIL +0,6% nel 2027, misure fiscali toccano 6,5 milioni di famiglie

In audizione sulla legge di bilancio, il presidente Chelli stima un beneficio medio di 250 euro per le famiglie coinvolte. Pensionati penalizzati dalla nuova rivalutazione

(Teleborsa) - L'Istat conferma una previsione di crescita dell'economia italiana in rallentamento allo 0,6% nel 2027. È il quadro previsivo illustrato dal presidente dell'Istituto Francesco Maria Chelli, nel corso dell'audizione sulla manovra 2027 alle Commissione Bilancio di Camera e Senato.



Più in dettaglio, l'Istat stima una crescita 2026 a +0,9% ed una frenata a +0,6% nel 2027. Nel terzo trimestre, il PIL è rimasto stazionario su base congiunturale, con una crescita acquisita per il 2026 confermata allo 0,8%. L'inflazione ha continuato a salire: secondo la stima preliminare, l'indice IPCA ha segnato a ottobre un +5,6% tendenziale dal +4,2% di settembre, trainato soprattutto dai beni energetici (+31,4%). A settembre il tasso di occupazione è rimasto al 63,0% e quello di disoccupazione al 6,3%. Nel settore privato la dinamica delle retribuzioni contrattuali è risultata, sempre a settembre, inferiore di circa due punti percentuali a quella dei prezzi.



La manovra 2027

Per il 2027 la legge di bilancio vale circa 26 miliardi di euro. L'indebitamento netto sale al 3,4% del PIL, dal 2,9% tendenziale, grazie alla flessibilità concessa dall'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per spese su difesa e energia. Le misure consistono soprattutto in aumenti di spesa, per oltre 20 miliardi, a fronte di riduzioni di entrate per circa 6 miliardi.



Coinvolta 1 famiglia su 4: beneficio medio 250 euro

L'Istat ha fornito anche un dettaglio dell'impatto delle misure contenute nella Manovra 2027. Fra queste l'estensione del secondo scaglione Irpef, con aliquota al 33%, ai redditi fino a 55 mila euro. che riguarderà circa 3,7 milioni di contribuenti. Si stima che la misura generi un beneficio medio di circa 450 euro, con un minor gettito di poco meno di 1,7 miliardi.



L'innalzamento della soglia del regime forfetario a 100 mila euro interesserebbe circa 55 mila nuovi ingressi, con un minor gettito stimato in circa 400 milioni.



La revisione della rivalutazione delle pensioni coinvolgerà poco più di 3,5 milioni di pensionati, che riceveranno in media circa 510 euro lordi annui in meno. Al netto delle minori imposte, la perdita media è di 290 euro. Per chi beneficia anche della modifica Irpef scende a 150 euro.



Il nuovo bonus per le lavoratrici madri di 100 euro mensili riguarderebbe poco meno di 1 milione di donne, per un importo medio di circa 1.100 euro annui.



Nel complesso le quattro misure coinvolgono una famiglia su quattro (6,5 milioni), con un beneficio medio di circa 250 euro. Il dato sintetizza due effetti opposti: quasi 3 milioni di famiglie con pensionati che non beneficiano della riforma Irpef registrerebbero una perdita media di poco più di 200 euro; altre 3,5 milioni di famiglie otterrebbero un vantaggio medio di 600 euro.



Il drenaggio fiscale

Tra il 2021 e il 2027 le riforme fiscali avrebbero garantito ai contribuenti un vantaggio nominale medio cumulato di circa 1.000 euro. Nello stesso periodo il drenaggio fiscale è stimato in 1.100 euro. Il saldo è positivo per i lavoratori dipendenti (circa 50 euro annui) e negativo per i pensionati (oltre 350 euro annui). A legislazione vigente, il drenaggio è stimato in 6,5 miliardi per il 2026, 5,4 miliardi per il 2027 e 3,5 miliardi per il 2028.



Le misure dedicate ai giovani



Per i lavoratori dipendenti giovani del settore privato sono previste due specifiche misure agevolative: la prima, rivolta ai lavoratori di età inferiore a 30 anni con un reddito lordo non superiore a 28 mila euro introduce un’aliquota dell’1% sulla quota incrementale del reddito percepito nel 2027 . La seconda, rivolta ai lavoratori che non abbiano compiuto 31 anni di età innalza a 2 mila euro la soglia di esenzione fiscale dei fringe benefit riconosciuti (indipendentemente dalla presenza di figli fiscalmente a carico). Il tasso di occupazione dei 15-34enni resta inferiore di 13,4 punti alla media europea. Tuttavia, nel 2025, l'incidenza della povertà assoluta tra i 15-34enni abbia raggiunto il 12,3%, ben superiore al 9,3% dell'intera popolazione. A livello territoriale, la quota più elevata si registra nel Mezzogiorno (15,0%), mentre è più contenuta al Nord (11,2%) e al Centro (10,0%).







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