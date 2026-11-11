Istat, PIL atteso in crescita dello 0,9% nel 2026 e dello 0,6% nel 2027

Le nuove previsioni sull'economia italiana compatibili con lo scenario di resilienza dell'economia mondiale

(Teleborsa) - L'Istat prevede una crescita del PIL italiano dello 0,9% nel 2026 e dello 0,6% nel 2027, dopo l’incremento dello 0,6% registrato nel 2025. La crescita economica - spiega l'Istituto - sarebbe sostenuta dalla domanda interna al netto delle scorte (+1,2 punti percentuali il contributo nel 2026 e +0,6 punti nel 2027). La domanda estera netta fornirebbe invece un contributo nullo nel 2026 e leggermente positivo nel 2027.



Nei primi due trimestri del 2026 la crescita cumulata del PIL è stata pari a +0,9%. Gli investimenti hanno rappresentato la componente più vivace della domanda (+4,1% in termini tendenziali), seguiti dai consumi (+1,0%). Nel terzo trimestre il PIL, secondo la stima provvisoria rilasciata il 30 ottobre, è rimasto invariato rispetto ai tre mesi precedenti, confermando la variazione acquisita per il 2026 allo 0,8%.



Economia mondiale resiliente

Le previsioni dell'Istat si inseriscono in un contesto internazionale caratterizzato da una notevole resilienza nonostante le perduranti tensioni geopolitiche. La tenuta dell’economia mondiale è attribuibile principalmente a due fattori: da un lato, alla capacità del settore energetico di adattarsi rapidamente al nuovo contesto tramite la diversificazione delle forniture e l'uso delle scorte, dall'altro, alla forte spinta all'attività economica e al commercio generata dalla crescita molto sostenuta degli investimenti nei settori tecnologici e, soprattutto, in IA. Lo scenario resta caratterizzato, tuttavia, da elementi di fragilità, quali la riduzione dei margini di manovra per le politiche di stimolo dovuta all’elevato livello di indebitamento pubblico nelle principali economie e ai vincoli dal lato dell'offerta.



L'impennata dell'inflazione

L’andamento crescente dei prezzi delle materie prime sui mercati internazionali dovrebbe alimentare un’accelerazione dell’inflazione complessiva: la variazione del deflatore della spesa delle famiglie, pari a +1,5% nel 2025, si attesterebbe al +3,3% nel 2026 per poi flettere al +2,8% nel 2027.



Consumi e investimenti in decelerazione Nel biennio 2026-2027 i consumi delle famiglie e delle ISP sono previsti in espansione ma in progressiva decelerazione (+1,0% nel 2026 e +0,6% nel 2027 da +1,2% nel 2025) frenati dall’incremento dei prezzi, a fronte di una dinamica positiva ma sostanzialmente stabile delle retribuzioni lorde nominali pro capite.



Anche gli investimenti fissi lordi mostrerebbero un rallentamento (+2,9% nel 2026 +1,0% nel 2027 dopo il +3,9% del 2025), causata principalmente dal ridimensionamento, a normativa vigente, degli stimoli pubblici.



Occupazione il lieve crescita

L’occupazione (in termini di ULA) segnerebbe, nel 2026, un rallentamento della crescita (+0,9%, dopo il +1,2% del 2025) a cui si accompagnerebbe un ulteriore calo del tasso di disoccupazione al 6,0% nel 2026 (dal 6,1% del 2025). Nel 2027 si prevede un’espansione ancor più contenuta dell’occupazione (+0,5%) e un ulteriore calo del tasso di disoccupazione al 5,9%.

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