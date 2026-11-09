Manovra, Corte dei conti: "Nel complesso prudente", ma solo il 30% delle maggiori entrate è strutturale

L'Irpef al 33% fino a 55mila euro vale solo per il 2027

(Teleborsa) - Il ddl di bilancio "presenta un impatto espansivo rispetto al tendenziale di poco meno di 30 miliardi" nel triennio 2027-2029, "una dimensione significativamente superiore a quella generata dalla manovra precedente", che valeva poco meno di 14 miliardi. Lo ha detto la Corte dei conti in audizione davanti alle commissioni Bilancio. Il maggiore indebitamento netto è di 12,6 miliardi nel 2027, 13,7 nel 2028 e 3,7 nel 2029, con il deficit al 3,4% e al 3,2% del Pil nel biennio e al 2,3% nel 2029. È "una manovra, nel complesso, prudente", ma con "un impatto asimmetrico" sulla liquidità delle imprese: i benefici "si concentreranno nel 2028".



Entrate e Irpef



Nel 2027 "le entrate permanenti rappresentano circa il 30% del totale, a fronte di un 25% di entrate temporanee o una tantum e di un 45% costituito da anticipi di gettito, destinati a tradursi in minori entrate negli anni successivi". Circa l'80% di quelle strutturali viene dal raddoppio dell'imposta sulle transazioni finanziarie (1.380 milioni l'anno). L'innalzamento del 33% da 50 a 55mila euro vale "per il solo anno 2027": dal 2028 torna il 43%, con "un aumento del prelievo fino a 500 euro". Interessa 3,2 milioni di contribuenti e costa 1.434 milioni nel triennio. Per la Corte l'imposta "si è trasformata in un'imposta categoriale": servono "interventi strutturali adeguatamente finanziati" anziché misure annuali.



Superbonus e compensazioni



La divisione in dieci rate delle quote 2027 dei crediti da superbonus (20.537 milioni) migliora il saldo netto di 18.483 milioni nel 2027 e lo peggiora di 2.054 milioni l'anno fino al 2036. È "una mera rimodulazione temporale della cassa": il miglioramento "deriva dallo spostamento di oneri già maturati agli anni successivi, non da un riequilibrio tra entrate e spese". Per i cessionari, in prevalenza intermediari finanziari, riduce il valore attuale dei crediti. La stima di 100 milioni sulla stretta alle compensazioni "appare incerta".



Spesa dei ministeri



I tagli ai ministeri valgono 567,6 milioni nel 2027, 1.107 nel 2028 e 1.290 nel 2029, lo 0,2% della spesa primaria. Assegnare gli obiettivi in legge di bilancio "rischia di tradursi in rimodulazioni e nell'affievolimento delle ambizioni di risparmio". Per i decreti del Mef non è prevista la trasmissione alle commissioni e alla Corte.



Pensioni, sanità, energia e difesa



Sul fondo da 850 milioni per l'uscita dal lavoro, "maggiori perplessità genera la generica costituzione di un fondo". La nuova perequazione frutta 1.476 milioni l'anno, e la Corte ricorda che la Consulta (sentenza 52/2026) ha ritenuto legittimo il sistema "a blocchi". Il fondo sanitario sale a 146,3 miliardi nel 2027 (+3,4), con l'incidenza sul Pil al 6,1% poi al 5,9% e 5,8%. Le misure su energia e infrastrutture valgono 10.560 milioni nel biennio, il 45% per le ferrovie. Sulla difesa, la clausola vale 0,3 punti di Pil nel 2027 e nel 2028, e per l'attivazione formale serve la decisione del Consiglio Ue.

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