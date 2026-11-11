New York: scambi negativi per NVR

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il costruttore leader negli Stati Uniti di case unifamiliari , che presenta una flessione del 2,86% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di NVR , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di NVR . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, NVR evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 5.942,7 USD. Primo supporto a 5.812,6. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 5.761,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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