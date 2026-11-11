New York: scambi negativi per NVR
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il costruttore leader negli Stati Uniti di case unifamiliari, che presenta una flessione del 2,86% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di NVR, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di NVR. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, NVR evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 5.942,7 USD. Primo supporto a 5.812,6. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 5.761,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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