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New York: scambi negativi per McDonald's

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi negativi per McDonald's
Ribasso composto e controllato per il gigante del fast food, che presenta una flessione del 2,26% sui valori precedenti.
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