Milano
17:35
51.947
+0,37%
Nasdaq
18:41
28.556
+2,94%
Dow Jones
18:41
52.381
+0,29%
Londra
17:35
10.835
+0,78%
Francoforte
17:35
26.663
+1,20%
Mercoledì 11 Novembre 2026, ore 18.58
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ New York: scambi negativi per McDonald's
New York: scambi negativi per McDonald's
Migliori e peggiori
,
In breve
11 novembre 2026 - 18.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Ribasso composto e controllato per il
gigante del fast food
, che presenta una flessione del 2,26% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
New York: heavy buying on McDonald's
New York: McDonald's Trades in Negative Territory
New York: acquisti a mani basse su McDonald's
New York: rally for McDonald's
Titoli e Indici
Mcdonald's
-2,31%
Altre notizie
New York: McDonald's Declines
New York: rally per McDonald's
New York: calo per McDonald's
McDonald's, Third Quarter Up but Revenue Misses Consensus
New York: scambi negativi per AirBnb
New York: scambi negativi per Tractor Supply
Guide
EU Bond: che cosa sono le obbligazioni emesse dall’Unione europea
L’Unione europea è diventata nel giro di pochi anni uno dei grandi emittenti del mercato obbligazionario in euro. La Commissione raccoglie denaro attraverso titoli con scadenze che possono arrivare a...
leggi tutto