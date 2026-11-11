New York: Seagate Technology sale verso 577,5 USD
(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'azienda americana attiva nel settore storage, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 12,42%.
L'andamento di Seagate Technology nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 541,7 Dollari USA. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 577,5. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 613,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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