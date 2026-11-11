Piazza Affari: accelera STMicroelectronics

(Teleborsa) - Grande giornata per l' azienda italo-francese di semiconduttori , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,16%.



L'andamento di STMicroelectronics nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di medio periodo del produttore di chip ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 42,11 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 42,98, mentre il primo supporto è stimato a 41,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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