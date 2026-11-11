Rialzo in agguato per Marriott International
(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre
Protagonista la compagnia alberghiera statunitense, tra i titoli dell'indice Nasdaq 100, che chiude la seduta con un rialzo del 2,66%.
Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 428,3 USD, con stop loss individuato a livello 400,6 Dollari USA, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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