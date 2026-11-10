Rialzo in agguato per International Paper

(Teleborsa) - Chiusura del 9 novembre

Protagonista il produttore mondiale di carta ed imballaggi , tra i titoli dell'indice S&P-500 , che chiude la seduta con un rialzo del 2,90%.





Operatività odierna:

Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 35,53 USD, con stop loss calcolato a quota 44,33 Dollari USA, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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