Rialzo in agguato per International Paper

(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre

Seduta sostanzialmente invariata per il produttore mondiale di carta ed imballaggi , tra i componenti dell' S&P-500 , che termina gli scambi con un moderato 0% e mostra un trend rialzista di medio periodo.





Operatività odierna:

A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su International Paper disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 33,63 USD, con stop loss stimato a quota 44,33 Dollari USA. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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