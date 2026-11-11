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Snam, Scornajenchi: risultati dimostrano resilienza della performance ed efficacia della strategia

Energia, Finanza
Snam, Scornajenchi: risultati dimostrano resilienza della performance ed efficacia della strategia
(Teleborsa) - "I risultati conseguiti nei primi nove mesi dimostrano la resilienza della nostra performance e l'efficacia della nostra strategia, consentendoci di confermare con fiducia la guidance per il 2026". Lo ha detto l'amministratore delegato di Snam, Agostino Scornajenchi, commentando i risultati al 30 settembre 2026.

"Continuiamo nel nostro percorso di crescita, accelerando al contempo gli investimenti in infrastrutture essenziali per la sicurezza e la flessibilità del sistema energetico - ha aggiunto - Il raggiungimento anticipato dell'obiettivo del 90% di riempimento degli stoccaggi gas costituisce un'ulteriore dimostrazione della nostra capacità di rispettare gli impegni assunti, a beneficio di famiglie e imprese".
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