Snam conferma guidance dopo 9 mesi in crescita. Acconto sul dividendo da 0,1257 euro

(Teleborsa) - Snam , società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan, ha comunicato che i ricavi totali dei primi nove mesi del 2026 sono stati pari a 3.043 milioni di euro, in aumento di 244 milioni di euro (+8,7%; +10,8% escludendo l'effetto one-off) rispetto ai primi nove mesi del 2025, principalmente per effetto dei maggiori ricavi regolati del business Infrastrutture Gas (+207 milioni di euro, pari a +8,0%).



L'EBITDA adjusted è stato pari a 2.402 milioni di euro, in aumento di 179 milioni di euro (+8,1%, +10,6% escludendo l'effetto one-off). L'incremento riflette il contributo positivo dei business delle Infrastrutture Gas (+166 milioni di euro) e Market Solutions (+13 milioni di euro). Gli oneri finanziari netti adjusted sono stati pari a 283 milioni di euro, in aumento di 40 milioni di euro (+16,5%), principalmente per effetto del maggiore livello medio di indebitamento nel periodo, mentre il costo medio del debito netto è rimasto sostanzialmente stabile a circa il 2,6%, in linea con lo stesso periodo del 2025 L'utile netto adjusted è stato pari a 1.111 milioni di euro, in aumento di 6 milioni di euro (+0,5%, +4,0% escludendo l'effetto one-off) rispetto ai primi nove mesi del 2025.



Gli investimenti totali sono stati pari a 2.313 milioni di euro9 (1.767 milioni di euro nei primi nove mesi del 2025), principalmente per effetto dell'acquisizione di OLT e degli investimenti nella Linea Adriatica. Il 51% degli investimenti è allineato ai Sustainable Development Goals (SDGs), mentre il 31% è allineato alla Tassonomia europea. L'indebitamento finanziario netto è stato pari a 18.328 milioni di euro (+819 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2025).



Il CdA ha approvato la distribuzione di un acconto sul dividendo pari a 0,1257 euro per azione, in crescita del 4% rispetto al 2025. Il dividendo sarà posto in pagamento il 20 gennaio 2027 (record date 19 gennaio 2027).



Sono confermati tutti i target finanziari per il 2026: investimenti pari a 2,8 miliardi di euro; RAB tariffaria pari a 28,8 miliardi di euro, incluso il consolidamento di OLT; EBITDA adjusted superiore a 3,1 miliardi di euro; utile netto adjusted superiore a 1,45 miliardi di euro; indebitamento finanziario netto pari a circa 18,9 miliardi di euro.

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