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Intred, presentata domanda a Consob e Borsa Italiana per uplisting su Euronext Milan

Finanza, Telecomunicazioni
Intred, presentata domanda a Consob e Borsa Italiana per uplisting su Euronext Milan
(Teleborsa) - Intred, operatore di telecomunicazioni quotato su Euronext Growth Milan, ha depositato presso Consob la domanda di approvazione del Prospetto Informativo relativa all'ammissione alle negoziazioni delle azioni su Euronext Milan, e ricorrendone i presupposti sul Segmento Euronext STAR Milan. Contestualmente la società ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione delle azioni sull'EXM e la richiesta di revoca dalle negoziazioni su EGM, subordinatamente alla contestuale ammissione delle stesse alle negoziazioni su EXM, Segmento STAR ove ne ricorrano i presupposti.
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