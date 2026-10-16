Intred, presentata domanda a Consob e Borsa Italiana per uplisting su Euronext Milan

(Teleborsa) - Intred , operatore di telecomunicazioni quotato su Euronext Growth Milan, ha depositato presso Consob la domanda di approvazione del Prospetto Informativo relativa all'ammissione alle negoziazioni delle azioni su Euronext Milan, e ricorrendone i presupposti sul Segmento Euronext STAR Milan. Contestualmente la società ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione delle azioni sull'EXM e la richiesta di revoca dalle negoziazioni su EGM, subordinatamente alla contestuale ammissione delle stesse alle negoziazioni su EXM, Segmento STAR ove ne ricorrano i presupposti.

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