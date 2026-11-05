RES, translisting su Euronext Milan STAR: presentate le domande a Borsa Italiana e Consob

(Teleborsa) - Recupero Etico Sostenibile ( RES ), società attiva da oltre 30 anni nel settore della Circular Economy e della sostenibilità ambientale, le cui azioni ordinarie sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, comunica di aver presentato in data odierna a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione delle Azioni sul mercato regolamentato Euronext Milan e a Consob la domanda di approvazione del relativo prospetto, nell’ambito del progetto di ammissione alle negoziazioni delle Azioni su Euronext Milan e, ricorrendone i presupposti, sul segmento Euronext STAR Milan, organizzati e gestiti da Borsa Italiana, con contestuale revoca delle Azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan (il “Translisting”).



Il progetto di Translisting sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il 18 novembre 2026.



Domanda di ammissione a quotazione e domanda di approvazione del Prospetto

In particolare, la Società ha presentato: (i) a Borsa Italiana, ai sensi dell’articolo 2.4.1 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il “Regolamento di Borsa”), la domanda di ammissione a quotazione su Euronext Milan delle Azioni unitamente alla richiesta di attribuzione alle Azioni della qualifica STAR e alla richiesta di revoca delle Azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan, subordinata all’inizio delle negoziazioni su Euronext Milan; e (ii) a Consob, ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), la domanda di approvazione del prospetto di follow-on redatto ai sensi dell’articolo 14-bis del Regolamento (UE) 2017/1129, relativo all’ammissione alle negoziazioni delle Azioni su Euronext Milan e, ricorrendone i presupposti, sul segmento Euronext STAR Milan (il “Prospetto”).



A seguito del rilascio del provvedimento di ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana, la Società presenterà la domanda di ammissione alle negoziazioni delle Azioni su Euronext Milan. La data di inizio delle negoziazioni delle Azioni su Euronext Milan (la “Data di Avvio delle Negoziazioni”) e la contestuale revoca delle Azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan saranno stabilite da Borsa Italiana con apposito avviso, subordinatamente all’approvazione del Prospetto da parte di Consob.



Il perfezionamento del Translisting resta subordinato, tra l’altro, all’approvazione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il 18 novembre 2026, al rilascio del provvedimento di ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana e all’approvazione del Prospetto da parte di Consob. Il Prospetto, una volta approvato, sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa applicabile, anche sul sito internet della Società.



Nella domanda di ammissione a quotazione la Società ha altresì dichiarato di aderire, con efficacia dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, al regime di opt-out previsto dagli articoli 70, comma 8, e 71, comma 1-bis, del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”), avvalendosi pertanto della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi prescritti dall’Allegato 3B del Regolamento Emittenti in occasione di operazioni significative di fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizione e cessione.



Nel processo di Translisting la Società è assistita da Intesa Sanpaolo S.p.A. – IMI Corporate & Investment Banking (“Intesa Sanpaolo”), in qualità di listing agent ai sensi dell’articolo 2.3.1 del Regolamento di Borsa, e da Legance – Avvocati Associati, in qualità di advisor legale, mentre ADVANT Nctm agisce quale consulente legale di Intesa Sanpaolo.



Operatore specialista

La Società ha sottoscritto con Intesa Sanpaolo un contratto per lo svolgimento dell’attività di operatore specialista sulle Azioni (i) su Euronext Growth Milan, a decorrere dal 1° dicembre 2026, e (ii) su Euronext Milan o, ricorrendone i presupposti, su Euronext STAR Milan, a decorrere dalla Data di Avvio delle Negoziazioni.



Conseguentemente, la Società ha comunicato a MIT SIM S.p.A., attuale operatore specialista sulle Azioni, il recesso dal relativo contratto, con cessazione dell’incarico in data 30 novembre 2026. Sino a tale data MIT SIM S.p.A. continuerà a svolgere l’attività di operatore specialista sulle Azioni su Euronext Growth Milan.



Ulteriori deliberazioni propedeutiche al Translisting

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 4 novembre 2026, ha inoltre assunto alcune deliberazioni propedeutiche al Translisting, con efficacia dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, tra cui l’adesione al Codice di Corporate Governance delle società quotate, l’istituzione del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Nomine e Remunerazione e la nomina dei relativi componenti, nonché l’adozione delle nuove procedure in materia di operazioni con parti correlate, informazioni privilegiate e internal dealing.

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