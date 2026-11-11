UniCredit e Regione Piemonte inaugurano primo ATM nel Grattacielo di Piazza Piemonte

(Teleborsa) - UniCredit rafforza la propria presenza a Torino e inaugura nuovo sportello ATM nel cuore strategico della Regione Piemonte: il Grattacielo di Piazza Piemonte. L’installazione - spiega la nota - rappresenta l’unico punto bancario operativo all’interno del complesso e offre una risposta concreta e immediata alle esigenze quotidiane degli oltre 2.000 dipendenti regionali e delle centinaia di cittadini e visitatori che ogni giorno attraversano la sede dell'ente.



Con questo nuovo presidio, UniCredit coniuga tecnologia, autonomia e vicinanza al territorio. Il terminale consentirà di effettuare in modo rapido e sicuro le principali operazioni di sportello — dai prelievi ai pagamenti, fino alla gestione in tempo reale del

proprio conto — semplificando la quotidianità di chi vive la struttura.





"Portare i nostri servizi all'interno di un luogo simbolo dell'amministrazione piemontese testimonia la volontà di UniCredit di essere concretamente vicina alle persone e ai luoghi in cui lavorano", dichiara Paola Garibotti, Regional Manager NordOvest di UniCredit. "Con questo sportello mettiamo a disposizione di migliaia di lavoratori una risorsa accessibile e immediata, integrando la forza della nostra rete digitale con la presenzialità fisica nei punti a più alta frequentazione del territorio."





“Il nuovo servizio del bancomat ATM di UniCredit amplia la gamma di quelli che sono già stati messi a disposizione e saranno presto attivati da parte della Regione – spiega l’Assessore al Patrimonio della Regione Piemonte Gian Luca Vignale – il palazzo, la

casa dei piemontesi, punta a diventare molto più di una mera sede istituzionale, proponendosi come un hub di servizi per la cittadinanza. Servizi utili alle migliaia di persone che qui lavorano, alle centinaia che lo frequentano e ai residenti del quartiere in

cui ci troviamo.“



L'operazione - chiude la nota - s'inserisce nel piano strategico di UniCredit orientato all'evoluzione dei canali di contatto: un ecosistema integrato tra fisico e digitale progettato per garantire massima accessibilità a privati, imprese e istituzioni.

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