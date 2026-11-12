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Banco BPM, mandato a Castagna per avviare discussioni con Crédit Agricole

Ma secondo il Cda l'operazione determinerebbe una sostanziale perdita di contendibilità della banca

Banche, Finanza
Banco BPM, mandato a Castagna per avviare discussioni con Crédit Agricole
(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Banco BPM, riunitosi oggi, ha esaminato la lettera ricevuta lo scorso 8 novembre da Crédit Agricole
in relazione a una potenziale fusione di Crédit Agricole Italia nella stessa Banco BPM, nell’ambito della quale è anche previsto il conferimento alla nuova entità delle partecipazioni di controllo delle attività assicurative italiane, ramo vita e danni, del gruppo Crédit Agricole.

Il Consiglio ha preso atto dei contenuti della lettera e deliberato di avviare gli approfondimenti necessari per verificare, nell’interesse di tutti gli stakeholders della Banca, la fattibilità della Potenziale Operazione, che potrebbe portare alla costituzione di un gruppo di primaria importanza nel panorama bancario italiano.

Allo stesso tempo, il CdA ha sottolineato come la Potenziale Operazione determinerebbe la sostanziale perdita di contendibilità di Banco BPM. Risulterà quindi essenziale che il Consiglio di Amministrazione di Banco BPM possa sottoporre all’assemblea una proposta basata sull’adozione di criteri valutativi che riflettano adeguatamente la suddetta perdita di contendibilità nonché i punti di forza del modello di business della Banca, e che siano pertanto in grado di raccogliere il massimo consenso possibile tra gli azionisti, anche ai fini del c.d. whitewash, valorizzando in maniera adeguata il loro investimento.

Il Consiglio ha quindi dato mandato all’Amministratore Delegato Giuseppe Castagna per avviare le discussioni con Crédit Agricole volte a verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la Potenziale Operazione.

Sempre oggi, si è tenuta una riunione del Comitato Parti Correlate della Banca per dare avvio alle attività di propria competenza previste dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili.
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