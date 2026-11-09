Banco BPM conferma di aver ricevuto proposta da Crédit Agricole

(Teleborsa) - Banco BPM
conferma di aver ricevuto nella tarda serata di ieri, 8 novembre
, una lettera da Crédit Agricole
nella quale propone alla stessa di avviare un confronto in relazione a una potenziale operazione di fusione tra l'istituto e Crédit Agricole Italia.
Nell’operazione si prevede anche il conferimento alla nuova entità
delle partecipazioni di controllo delle attività assicurative italiane, ramo vita e danni, del gruppo Crédit Agricole.
Una prima informativa sulla lettera
sarà data al consiglio di amministrazione della Banca nella seduta convocata per il 12 novembre
.