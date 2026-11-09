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Banco BPM conferma di aver ricevuto proposta da Crédit Agricole

Prima informativa al CdA del 12 novembre

Banche, Finanza
Banco BPM conferma di aver ricevuto proposta da Crédit Agricole
(Teleborsa) - Banco BPM conferma di aver ricevuto nella tarda serata di ieri, 8 novembre, una lettera da Crédit Agricole nella quale propone alla stessa di avviare un confronto in relazione a una potenziale operazione di fusione tra l'istituto e Crédit Agricole Italia.

Nell’operazione si prevede anche il conferimento alla nuova entità delle partecipazioni di controllo delle attività assicurative italiane, ramo vita e danni, del gruppo Crédit Agricole.

Una prima informativa sulla lettera sarà data al consiglio di amministrazione della Banca nella seduta convocata per il 12 novembre.
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