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Banco BPM, promozione a "Equal Weight" da Morgan Stanley

Banche, Finanza, Consensus
Banco BPM, promozione a "Equal Weight" da Morgan Stanley
(Teleborsa) - Morgan Stanley ha migliorato a "Equal Weight" da "Underweight" la raccomandazione su Banco BPM, una delle maggiori banche italiane.
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