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Banco BPM, promozione a "Equal Weight" da Morgan Stanley
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12 novembre 2026 - 08.57
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ha migliorato a "
Equal Weight
" da "Underweight" la
raccomandazione
su
Banco BPM
, una delle maggiori banche italiane.
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