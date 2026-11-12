Crédit Agricole Italia, nuovo covered bond premium da 1 miliardo e scadenza 9 anni

(Teleborsa) - Crédit Agricole Italia ha perfezionato con successo la seconda emissione dell’anno di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG) in formato Premium. L’emissione, da 1 miliardo di euro e con durata 9 anni (scadenza 19 novembre 2035), ha cedola annua lorda pari a 4,00%, e offre un rendimento equivalente al tasso mid swap maggiorato di uno spread di +70 punti base, circa 18bps al di sotto del rendimento del BTP di durata analoga.



Il processo di book building, con un’elevata partecipazione di investitori internazionali, ha raggiunto una domanda finale pari a circa 3 volte l’offerta. La composizione del book conferma la solidità e la crescente diversificazione della base sottoscrittori di Crédit Agricole Italia combinando investitori storici, istituzioni internazionali e nuovi operatori.



Si prevede un rating pari a Aa2 da parte di Moody’s.







Condividi

```