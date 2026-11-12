Elon Musk "onorato" di assumere Huang. Trump propone Tim Cook per Nvidia

(Teleborsa) - Elon Musk, fondatore di Tesla e di SpaceX , ha affermato che sarebbe "un onore" assumere il CEO di Nvidia, Jensen Huang, appena dimessosi, dopo lo scandalo della relazione con una spia cinese. L'affermazione di Musk arriva dopo che il blog finanziario Zerohedge, nella serata di mercoledì, aveva postato una provocazione per il multimiliardario statunitense, a proposito di SpaceX, affermando: "Elon, per favore, assumi Jensen".



Diverso il parere del Presidente Donald Trump, i cui rapporti con Huang erano piuttosto stretti per effetti della strategicità di Nvidia. Secondo il tycoon dovrebbe essere l'ex CEO di Apple, Tim Cook, il successore alla guida di Nvidia. "Ora che il CEO di Nvidia Jensen Huang, che ha fatto un ottimo lavoro, si è dimesso, c'è solo un uomo che può prendere il suo posto: Tim Cook di Apple", ha scritto Trump sul social Truth, aggiungendo "una leggenda sostituisce un'altra leggenda!".



La situazione di Huang negli ultimi giorni si è aggravata, via via che sono emersi dettagli sullo scandalo legato alla Cina, ma anche a seguito di una indiscrezione del New York Times, su una presunta relazione extraconiugale con un'altra dirigente di Nvidia. IL Board ha dunque rimesso in discussione la sua posizione e Huang ha decidi di presentare le sue dimissioni. A succedergli per ora sarà Colette Kress, CFO del Gruppo ora nominata CEO ad interim, ma sicuramente servirà una leadership più decisa per affrontare il tumultuoso sviluppo futuro.



Il titolo Nvidia oggi è colato a picco fino all'8%, per poi riassestarsi a 165,42 dollari, mantenendo una perdita del 4,78%.

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