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New York: scambi al rialzo per SpaceX

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi al rialzo per SpaceX
Rialzo marcato per l'azienda aerospaziale statunitense fondata da Elon Musk, che tratta in utile del 2,57% sui valori precedenti.
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