Nvidia, si chiude l'era di Jensen Huang dopo lo scandalo della spia cinese

Il titolo crolla nel pre-market

(Teleborsa) - Nvidia ha registrato un calo dell'8,6% nelle contrattazioni pre-apertura, con il Consiglio di amministrazione che si è riunito per discutere del futuro dell'amministratore delegato Jensen Huang, in seguito a indiscrezioni su diverse relazioni extraconiugali, tra cui una con una donna sospettata di spionaggio per conto della Cina.



Il Board ha quindi deciso di procedere con le dimissioni di Jensen Huang dalla carica di Presidente, Amministratore Delegato e membro del Consiglio, con effetto immediato, e ha avviato la ricerca di un Amministratore Delegato permanente, valutando sia candidature interne che esterne.



Colette Kress, attuale Vicepresidente Esecutivo e Direttore Finanziario (CFO), ha accettato l'incarico di Amministratore Delegato ad interim. Kress manterrà le sue funzioni di Vicepresidente Esecutivo e Direttore Finanziario durante il periodo in cui ricoprirà il ruolo di Amministratore Delegato ad interim, fino alla nomina di un successore definitivo. Harvey Jones è stato nominato Presidente.



"Le crescenti turbolenze che coinvolgono il CEO di Nvidia, Jensen Huang, rischiano di colpire l’ecosistema dell’intelligenza artificiale con particolare durezza, giungendo in una fase in cui stava crescendo l’ottimismo per una ripresa duratura. Poiché Nvidia è al centro del finanziamento di gran parte del settore, un eventuale e improvviso cambio ai vertici comporterebbe rischi che vanno ben oltre la singola azienda.", ha commentato Garfield Reynolds, analista di Bloomberg, nell'attesa della decisione del Board del colosso dei chip.



Non si è fatta attendere la parola di Elon Musk che aveva dichiarato che sarebbe un onore assumere Jensen Huang. I due si conoscono da almeno un decennio: entrambi hanno preso parte alla visita in Cina del presidente statunitense Donald Trump, avvenuta all'inizio di quest'anno. In passato, Musk ha manifestato la propria stima per Huang, dichiarando inoltre di voler continuare ad acquistare chip da Nvidia. Nvidia, infatti, è un fornitore chiave di unità di elaborazione grafica (GPU) per Tesla , che le utilizza per addestrare modelli di intelligenza artificiale destinati alla guida autonoma e alla robotica.







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