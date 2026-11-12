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Francoforte: andamento rialzista per Allianz

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento rialzista per Allianz
(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia assicurativa, che avanza bene del 2,05%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Allianz rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve dell'assicuratore tedesco è in rafforzamento con area di resistenza vista a 476,6 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 467,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 486.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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