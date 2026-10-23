Francoforte: performance negativa per Allianz

(Teleborsa) - Rosso per la compagnia assicurativa , che sta segnando un calo dell'1,90%.



Il trend di Allianz mostra un andamento in sintonia con quello del DAX . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo dell' assicuratore tedesco mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 430,2 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 421,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 439,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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