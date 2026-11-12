Francoforte: andamento sostenuto per Fresenius

(Teleborsa) - Avanza la compagnia attiva nel settore farmaceutico , che guadagna bene, con una variazione dell'1,99%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Fresenius mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,85%, rispetto a +1,97% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Tecnicamente, il colosso farmaceutico tedesco è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 54,24 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 53,54. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 54,94.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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