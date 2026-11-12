Milano
13:46
51.936
-0,02%
Nasdaq
11-nov
28.374
+2,28%
Dow Jones
11-nov
52.486
+0,49%
Londra
13:47
10.868
+0,30%
Francoforte
13:45
26.841
+0,67%
Giovedì 12 Novembre 2026, ore 14.03
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: brillante l'andamento di Fresenius
Francoforte: brillante l'andamento di Fresenius
Migliori e peggiori
,
In breve
12 novembre 2026 - 13.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Scambia in profit la
compagnia attiva nel settore farmaceutico
, che lievita del 2,46%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: andamento sostenuto per Fresenius
Francoforte: positiva la giornata per Fresenius
Frankfurt: positive day for Fresenius
Frankfurt: Fresenius shows strong performance
Titoli e Indici
Fresenius
+2,22%
Altre notizie
Francoforte: andamento sostenuto per Fresenius
Francoforte: andamento sostenuto per Fresenius
Frankfurt: strong performance for Fresenius
Frankfurt: strong performance for Fresenius
Fresenius launches ABB to further reduce stake in Fresenius Medical Care to 20%
Fresenius avvia ABB per scendere ulteriormente al 20% di Fresenius Medical Care
Guide
EU Bond: che cosa sono le obbligazioni emesse dall’Unione europea
L’Unione europea è diventata nel giro di pochi anni uno dei grandi emittenti del mercato obbligazionario in euro. La Commissione raccoglie denaro attraverso titoli con scadenze che possono arrivare a...
leggi tutto