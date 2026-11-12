Francoforte: positiva la giornata per Salzgitter
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo siderurgico e tecnologico tedesco, in guadagno del 3,36% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Salzgitter più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve del produttore di acciaio e tubi è in rafforzamento con area di resistenza vista a 53,37 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 50,42. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 56,32.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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