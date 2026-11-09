Francoforte: nuovo spunto rialzista per Salzgitter

(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo siderurgico e tecnologico tedesco , che lievita del 2,80%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Salzgitter evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di acciaio e tubi rispetto all'indice.





Le implicazioni di medio periodo di Salzgitter confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 50,84 Euro con primo supporto visto a 49,12. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 47,99.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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