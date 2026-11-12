Francoforte: spinge in avanti freenet

(Teleborsa) - Brilla il fornitore tedesco di servizi di telecomunicazione , che passa di mano con un aumento del 3,87%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a freenet rispetto all'indice di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve del gruppo di servizi digitali e televisivi rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 24,95 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 24,33. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 25,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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