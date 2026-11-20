Francoforte: positiva la giornata per freenet
(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore tedesco di servizi di telecomunicazione, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,34%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che freenet mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,33%, rispetto a -5,73% del MDAX).
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del gruppo di servizi digitali e televisivi. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, freenet evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 24,66 Euro. Primo supporto a 24,38. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 24,26.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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