Francoforte: positiva la giornata per freenet

(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore tedesco di servizi di telecomunicazione , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,34%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che freenet mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,33%, rispetto a -5,73% del MDAX ).





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del gruppo di servizi digitali e televisivi . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, freenet evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 24,66 Euro. Primo supporto a 24,38. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 24,26.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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