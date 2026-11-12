Italia-Austria, Urso e Hattmannsdorfer firmano una dichiarazione su competitività, automotive ed Ets

"Impegno comune a Bruxelles"

(Teleborsa) - Il ministro delle Imprese Adolfo Urso e il ministro federale austriaco dell'Economia, dell'Energia e del Turismo Wolfgang Hattmannsdorfer hanno firmato a Palazzo Piacentini una dichiarazione congiunta per rafforzare la competitività dell'industria europea e la cooperazione industriale bilaterale. "Il nostro sforzo comune deve ora concentrarsi a Bruxelles, per far valere le nostre posizioni nelle istituzioni europee e ottenere decisioni rapide e concrete sui principali dossier di politica industriale", ha dichiarato Urso, che ha chiesto di proseguire la revisione dei criteri e degli obiettivi del Green Deal e di modificare l'Industrial Accelerator Act perché le risorse pubbliche europee sostengano il tessuto produttivo.



Automotive ed Ets



"Per difendere il Made in Europe nell'automotive servono piena neutralità tecnologica e obiettivi realistici al 2030 per autovetture e veicoli commerciali leggeri. Dobbiamo tracciare una traiettoria credibile e sostenibile che non distrugga il comparto." L'Italia chiede di estendere i supercrediti ai Veef, i veicoli alimentati solo con carburanti rinnovabili, e di anticipare la clausola di revisione. Sull'Ets chiede "un reale equilibrio tra ambizione climatica e competitività industriale" e ribadisce la contrarietà alle nuove condizionalità sulle quote gratuite dal 2031, che penalizzerebbero "ingiustificatamente" le industrie energivore.



Cooperazione e scambi



Il confronto ha rilanciato la cooperazione su aerospazio e difesa: Urso auspica la partecipazione dell'Austria alla ministeriale intermedia dell'Esa, il 15 dicembre a Roma. L'Italia è il secondo fornitore e il secondo cliente dell'Austria; nel 2025 l'interscambio ha raggiunto 26,6 miliardi (+6,3%) e nei primi mesi del 2026 18,3 miliardi (+5,5%). La dichiarazione segue quella firmata con la Polonia il 26 ottobre a Varsavia.

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