Connettività e fibra, Urso incontra l'Ad di Open Fiber su futuro rete

Gola: (Open Fiber): "Pronti a fare la nostra parte per un'Italia sempre più connessa"

(Teleborsa) - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha incontrato l’amministratore delegato di Open Fiber Giuseppe Gola, presso la sede del Mimit, per un confronto sullo sviluppo delle reti in fibra ottica e sul potenziamento delle infrastrutture digitali del Paese.



"La diffusione della fibra ottica - ha sottolineato il Ministro - è fondamentale per rafforzare la competitività delle imprese e ridurre il divario digitale tra i territori. Il Governo è in campo per favorire lo sviluppo delle reti e gli investimenti nelle infrastrutture digitali del Paese".



"Un confronto importante sul futuro delle infrastrutture digitali del Paese e sul ruolo strategico della connettività per accompagnare la trasformazione dell’Italia", ha convenuto Gola, aggiungendo "come Open Fiber, continueremo a fare la nostra parte, investendo in un’infrastruttura essenziale per un’Italia sempre più connessa, innovativa e competitiva".

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