Automotive, Urso incontra il ministro francese Martin: intesa su Made in Europe e rottami ferrosi

(Teleborsa) - Il futuro del settore automotive, le misure per rafforzare la trasparenza nel mercato unico in materia di importazioni di beni e le azioni per limitare le esportazioni di rottami ferrosi necessari all’industria siderurgica europea. Questi i temi al centro della riunione in videocollegamento tra il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, e il Ministro delegato per l’Industria francese, Sébastien Martin, l’ottavo tra i due Ministri dal dicembre 2025.



"La collaborazione tra Italia e Francia è oggi più che mai decisiva per il rilancio dell'industria europea: dall'automotive, con il riconoscimento del principio del Made in Europe nell’Atto per l’accelerazione industriale, alla limitazione dell’export di rottami ferrosi, fino al rilancio del comparto degli elettrodomestici e a una maggiore tutela della moda, proseguendo il lavoro comune sul contrasto all’ultra fast fashion e sulla tassa sui pacchi extra-UE", ha dichiarato Urso.



In materia di automotive, il Ministro ha sottolineato il ruolo strategico dei requisiti Made in Europe per tutelare e rilanciare l’industria europea, evidenziando la necessità di lavorare congiuntamente per tradurre le proposte avanzate da Italia, Francia e Germania in un quadro normativo efficace e sostenibile. Nel dettaglio, il ministro ha accolto con favore i passi compiuti dalla Francia per orientare la proposta della Commissione europea verso un quadro tecnologicamente neutrale.



Nel corso dell’incontro è stata condivisa inoltre la finalizzazione del non paper italo-francese che propone l’introduzione, a livello europeo, dell’obbligo di indicazione del Paese di origine per i beni importati, con l’obiettivo di rafforzare la trasparenza del mercato unico, garantire informazioni più affidabili ai consumatori e promuovere condizioni di concorrenza eque tra produttori europei e dei Paesi terzi. L’iniziativa sarà ora condivisa con altri Stati membri e successivamente presentata al Consiglio Competitività del 3 dicembre in vista della prossima presentazione da parte della Commissione Europea dello European Product Act.



Infine, Urso ha illustrato i non paper sulla limitazione all’export di rottame ferroso e rifiuti elettronici, proponendo un’iniziativa congiunta a livello europeo per sollecitare la Commissione ad adottare misure efficaci a garantirne l’approvvigionamento, risorsa strategica per la decarbonizzazione dell’industria siderurgica, auspicando il sostegno della Francia all’iniziativa.

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