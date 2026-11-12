Juventus, fissato il calendario dell'AuCap: diritti esercitabili dal 16 novembre al 1° dicembre

Oggi il CdA per definire i termini dell'operazione

(Teleborsa) - Juventus ha avviato le attività per l'aumento di capitale in opzione agli azionisti e ne ha fissato il calendario. L'operazione sarà a pagamento e in via scindibile e si basa sulla delega approvata dall'assemblea straordinaria del 3 novembre. I diritti di opzione potranno essere esercitati dal 16 novembre al 1° dicembre 2026 e negoziati su Euronext Milan dal 16 al 25 novembre.



L'operazione resta subordinata all'esercizio della delega e alla definizione di tutti gli altri termini e condizioni, compresi prezzo di emissione e rapporto di opzione. Spetterà al CdA, convocato per oggi, fissarli. Contano anche condizioni di mercato favorevoli. La società diffonderà un comunicato con i dettagli dopo la riunione.



Juventus prevede infine che l'aumento non sarà iperdiluitivo ai sensi della comunicazione Consob del 2016 e del regolamento di Borsa Italiana.

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