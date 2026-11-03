Juventus, ok da soci a bilancio e delega al CdA per AuCap da 250 milioni di euro

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Juventus Football Club , squadra di calcio quotata su Euronext Milan, ha approvato il bilancio dell'esercizio al 30 giugno 2026, che si è chiuso con una perdita d'esercizio pari a circa 67,2 milioni di euro, nonché la copertura integrale, mediante utilizzo parziale della riserva da sovraprezzo azioni, della perdita dell'esercizio e delle perdite portate a nuovo risultanti dal bilancio di esercizio al 30 giugno 2025. Nel contesto dell'assemblea è stato altresì presentato il bilancio consolidato al 30 giugno 2026, che evidenzia una perdita consolidata di 66 milioni di euro (58,1 milioni al 30 giugno 2025).



L'assemblea ha confermato la nomina quali consiglieri di Giovanni Carnevali (cooptato in data 12 giugno 2026 in sostituzione di Damien Comolli) e di Marina Storti (cooptata in data 25 agosto 2026 in sostituzione di Kerstin Andrea Lutz). Al termine dell'assemblea si è riunito il CdA che ha confermato la nomina di Giovanni Carnevali quale AD.



L'assemblea ha approvato la proposta di attribuzione di una delega al CdA ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più tranche, il capitale sociale, per un importo massimo complessivo di 250 milioni di euro, mediante emissione di azioni ordinarie, da offrire in opzione ai soci ovvero con esclusione del diritto di opzione.



Approvati tutti gli altri punti all'ordine del giorno (Piano di performance shares, Relazione sulla remunerazione, autorizzazione al buy-back e modifiche statutarie).

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