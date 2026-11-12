Londra: nuovo spunto rialzista per Next
(Teleborsa) - Bene la società che vende abbigliamento e prodotti per la casa, con un rialzo dell'1,84%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Next evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Next rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Next è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 161,4 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 159,6. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 163,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```