Londra: nuovo spunto rialzista per Next

(Teleborsa) - Bene la società che vende abbigliamento e prodotti per la casa , con un rialzo dell'1,84%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Next evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Next rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Next è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 161,4 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 159,6. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 163,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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