Londra: si concentrano le vendite su Next

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società che vende abbigliamento e prodotti per la casa , in flessione dell'1,88% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Next rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Next rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 152,6 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 150,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 154,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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