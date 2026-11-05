Londra: brillante l'andamento di Next

(Teleborsa) - Scambia in profit la società che vende abbigliamento e prodotti per la casa , che lievita del 2,47%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Next rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di Next sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 162 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 156. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 168.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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