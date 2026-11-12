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Londra: performance negativa per Babcock International Group

Migliori e peggiori
Londra: performance negativa per Babcock International Group
(Teleborsa) - Sottotono l'azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio, che passa di mano con un calo del 2,21%.

La tendenza ad una settimana di Babcock International Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Babcock International Group è in rafforzamento con area di resistenza vista a 10,49 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 9,93. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 11,05.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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