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Londra: andamento rialzista per Babcock International Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento rialzista per Babcock International Group
Scambia in profit l'azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio, che lievita del 2,56%.
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