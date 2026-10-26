Londra: brillante l'andamento di Babcock International Group

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l' azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio , che tratta in utile del 2,56% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Babcock International Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,15%, rispetto a -1,29% del principale indice della Borsa di Londra ).





Lo scenario di breve periodo di Babcock International Group evidenzia un declino dei corsi verso area 9,49 sterline con prima area di resistenza vista a 9,71. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 9,36.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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