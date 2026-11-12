Londra: scambi in positivo per GSK
(Teleborsa) - Bene l'azienda biofarmaceutica, con un rialzo del 2,11%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di GSK evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso GSK rispetto all'indice.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di GSK. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 19,18 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 19. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 18,91.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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