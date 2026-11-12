Londra: scambi in positivo per GSK

(Teleborsa) - Bene l' azienda biofarmaceutica , con un rialzo del 2,11%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di GSK evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso GSK rispetto all'indice.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di GSK . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 19,18 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 19. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 18,91.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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