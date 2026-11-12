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Madrid: si concentrano le vendite su Indra

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: si concentrano le vendite su Indra
Pressione sulla multinazionale spagnola operante nel settore IT, che tratta con una perdita del 2,55%.
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