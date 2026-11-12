Medicina estetica, Unife lancia master con tirocinio da AestheMedica

da 67 crediti

(Teleborsa) - Nel 2025 i chirurghi plastici hanno eseguito in Italia 903.206 procedure estetiche non chirurgiche, su un totale di circa 1,48 milioni: è la stima della International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), contenuta nella rilevazione sulle procedure del 2025 pubblicata il 29 settembre 2026. Tra i trattamenti non chirurgici, la tossina botulinica conta 353.800 procedure e l’acido ialuronico 328.856. La rilevazione si basa sulle risposte dei chirurghi plastici e non comprende quindi le prestazioni eseguite da medici di altre discipline.



In questo comparto l’Università di Ferrara, attraverso Unife Master School, ha attivato per l’anno accademico 2026/2027 un master di II livello in Medicina Estetica, con la parte pratica affidata al poliambulatorio AestheMedica di Ferrara, fondato e diretto da Laura Mazzotta, medico estetico e docente del master.





In Italia la medicina estetica non figura tra le scuole di specializzazione universitarie. Un medico abilitato e iscritto all’Albo può praticarla in linea di principio, e la formazione specifica passa da percorsi post laurea, universitari e privati, di durata e impostazione diverse. Il master Unife si colloca in questo spazio, con un percorso annuale che unisce lezioni teoriche, laboratori e attività clinica.

Il corso è attivato presso il Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Prevenzione. Secondo quanto comunicato dall’ateneo, attribuisce 67 crediti formativi universitari e si svolge in modalità mista, con lezioni a distanza, laboratori e tirocinio. I posti sono 30, di cui 20 riservati ai medici chirurghi e 10 agli odontoiatri, con accesso fino a esaurimento.



L’ateneo indica anche la possibilità di vedersi riconosciuti i crediti dell’Educazione Continua in Medicina relativi all’anno di iscrizione. Il master è diretto da Roberta Rizzo, direttrice del Dipartimento, con Alessandro Borghi, direttore della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venerologia, come vicedirettore. Mazzotta fa parte del Comitato di indirizzo ed è tra i docenti.



Il piano didattico unisce la formazione clinica, con anatomia, dermatologia, tecniche iniettive e laser, alla sicurezza del paziente e alla gestione delle complicanze. Completano il programma moduli dedicati al management amministrativo, al marketing sanitario e alla psicologia medica. Il percorso si rivolge a professionisti che intendono operare in ambito clinico e libero professionale.



“La medicina estetica previene e tratta gli inestetismi con procedure mediche, che devono porre al centro salute e sicurezza del paziente. Il Master integra metodo scientifico, formazione multidisciplinare e pratica clinica. Vogliamo infatti preparare professionisti capaci di valutare ogni paziente, scegliere interventi appropriati e gestire i rischi”, dichiara Rizzo. “Grazie al dialogo tra Università e realtà sanitarie abbiamo progettato un percorso formativo che unisce rigore e affidabilità accademica per offrire competenze e conoscenze immediatamente spendibili sul mercato”, aggiunge la direttrice.



La struttura sanitaria a cui fa riferimento la collaborazione è AestheMedica, il poliambulatorio ferrarese di cui Mazzotta è fondatrice e direttrice sanitaria e dove svolge l’attività clinica. Qui gli iscritti svolgeranno il tirocinio previsto dal master. Nel percorso Unife la parte teorica e quella pratica sono integrate nello stesso anno, una scelta che Mazzotta collega alla soglia minima di

formazione per chi si avvicina alla disciplina.



“Nella medicina estetica servono conoscenze anatomiche e cliniche, valutazione globale del paziente e capacità di gestire le complicanze. La medicina estetica è medicina a tutti gli effetti e richiede solide conoscenze anatomiche, cliniche e farmacologiche”, afferma Mazzotta.



Sullo stesso punto interviene Borghi: “In Italia non esiste una specializzazione ministeriale specifica: vi operano medici con differenti percorsi formativi. Il Master approfondisce proprio le competenze specifiche. La priorità deve essere sempre la sicurezza del paziente”.

Mazzotta esercita la medicina estetica da circa trent’anni e si è formata in due scuole post-laurea: una a Bologna e la seconda al Fatebenefratelli di Roma in un corso quadriennale. Per lei il valore del percorso accademico del master è soprattutto nel controllo sulla qualità della formazione.



“Sicuramente la preparazione che si può avere sotto l'egida dell'università è di un livello magistrale ed istituzionalizzato, sia come preparazione che formazione teorica e pratica”, spiega. “Senza ovviamente nulla togliere ai master privati”.

“La medicina estetica ormai di fatto è proprio una branca specialistica, anche se non esiste la specializzazione universitaria. È talmente tanto praticata che direi che è ora che venga più che normata”, conclude Mazzotta.

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